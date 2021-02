qomb: Ein Pong-Ball strebt nach Freiheit

Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC) Screenshot - qomb (PC)

Am 4. Februar 2021 haben Stuffed Wombat, Britt Brady, Miroko und Clovelt das vom Klassiker Pong inspirierte Geschicklichkeitsspiel qomb für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 11. Februar ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (4,83 Euro statt 5,69 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 98 Prozent von 77 Reviews positiv).In qomb schlüpft man in die Rolle eines Pong-Balls, der seinem physikalischen Schicksal entfliehen will und dazu aus einem Labyrinth entkommen muss. Die Macher versprechen eine Spielzeit von ein bis drei Stunden, viele verschiedene Mechanismen, Bosskämpfe sowie keinen allzu hohen Schwierigkeitsgrad mit Unverwundbarkeits-, Zoom-Out-, Zielhilfe- und Autofeuer-Optionen. Geheimnisse gäbe es keine, ein Durchspielen soll allerdings eine Reihe von Herausforderungen freischalten.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer