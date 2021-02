Slay the Dragon!: Studenten veröffentlichen kostenloses Hack'n'Slash-Abenteuer

Screenshot - Slay the Dragon! (PC) Screenshot - Slay the Dragon! (PC) Screenshot - Slay the Dragon! (PC) Screenshot - Slay the Dragon! (PC) Screenshot - Slay the Dragon! (PC)

Am 5. Februar 2021 haben The-Animation-Workshop-Studenten des dänischen VIA University College ihr isometrisches Hack'n'Slash-Abenteuer Slay the Dragon! für PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo bis dato 93 Prozent der Reviews positiv ausfallen, ist kostenlos. Selbst der separat erhältliche Soundtrack kann kostenfrei heruntergeladen werden.Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Maj, die auszieht, um ihren kleinen Bruder aus den Fängen eines von ihr selbst heraufbeschworenen Drachen zu befreien. Die Macher beschreiben ihr im dritten Uni-Jahr entstandenes Spieleprojekt als Oldschool-Abenteuer, das von Klassikern des Genres ( The Legend of Zelda wird nicht explizit genannt) sowie schwedischen Landschaften inspiriert worden sei. Als Spielelemente werden Erkunden, Kämpfen und Sammeln genannt.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer