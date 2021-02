The King of Fighters 2002 Unlimited Match: Beat'em-Up-Neuauflage ist auch auf PS4 kampfbereit

【KOF 2002 UM】

Am heutigen 9. Februar 2021 haben SNK und Code Mystics das bereits für PlayStation 2, Xbox 360 sowie PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete 2D-Kampfspiel The King of Fighters 2002 Unlimited Match inklusive verbessertem Netzcode auch für PlayStation 4 veröffentlicht Bei Unlimited Match handelt es sich um ein Remake von King of Fighters 2002 , das im Oktober 2002 seine Spielhallen-Premiere feierte. Der Download via PlayStation Store kostet 14,99 Euro. Im Frühjahr soll der Titel außerdem in drei physischen Sondereditionen via Pix'n Love Publishing erscheinen. In der Spielbeschreibung heißt es: "KOF 2002 wurde zu seiner Veröffentlichung als das beste KOF-Spiel aller Zeiten gefeiert, und das vollständig verbesserte Upgrade THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH wird PlayStation4-Benutzer aus den Socken hauen! Der neue mysteriöse Charakter Nameless tritt gegen KOF Fanfavoriten, einschließlich derer aus der Orochi- und NESTS-Saga, in diesem massiven 66 Charaktere Schlagabtausch an.KOF-Fans werden begeistert sein, vom durch modernsten Rollback-Netcode unterstütztem Online-Spiel. Die Speicherung der zehn letzten Online-Matches zum persönlichen Seh(miss)vergnügen und ein Matchmaking-Cooldown, welcher verhindert, dass man immer wieder auf denselben Gegner trifft, bedeuten das Spieler mehr Möglichkeiten als jemals zuvor haben um sich zu verbessern!"Letztes aktuelles Video: PS4Trailer