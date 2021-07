Warhammer 40.000: Battlesector: Runden-Strategie mit Blood Angels und Tyraniden für PC veröffentlicht

"Die Einzelspieler-Kampagne schildert dir in einem Epos aus zwanzig Missionen die Nachwehen der Zerstörung von Baal. Sergeant Carleon und seine Verbündeten brauchen deine Unterstützung, um der Plage durch die Tyraniden auf Baal Secundus Herr zu werden. Die Ehre der edlen Blood Angels lastet auf deinen Schultern.

Gefechtsmodus: Je nach Belieben lassen sich eine Vielzahl von Karten mit den Terrains von Baal auswählen, um als Befehlshaber der Blood Angels oder der Tyraniden dort Gefechte zu bestreiten. Aufbau und Wesensart deiner Armee sind alleine dir überlassen. Du kannst Helden, Einheiten und Waffen sowie gespeicherte Kombinationen davon für dich verwenden.

Streitmacht erschaffen: Deinen Befehlen folgen erlauchte Einheiten wie der Sanguiniuspriester, der Scriptor-Dreadnought oder der Schwarmtyrant und mit über 60 Fähigkeiten und 50 Waffen gebieten sie dir deiner Widersacher Ende.

An Kampfesrausch gewinnen: Bei jeder Fraktion erwirkt sich der Kampfesrausch anders. Stieg er erst einmal hoch genug an, kommt es bei einer Einheit zur Raserei, was sie auf den unablässigen Lauf einer übermenschlichen Aktionskette zwingt - oder zur Aufwertung ihrer Fähigkeiten genutzt werden kann.

Himmlische Helfer auf Abruf: Mithilfe von Befehligungspunkten lassen sich fraktionseigene Luftunterstützungsfähigkeiten auslösen. Der Stormraven der Blood Angels vernichtet Xenos mit einem Raketenfeuerwerk oder platziert eine Einheit altgedienter Sturmmarines weit hinter den feindlichen Linien. Dem gegenüber vermag es die Tyranidenharpyie, die Verteidigung des Feindes mit Kreischwellen zu zermürben oder sie verteilt tödliche Sporenminen über das gesamte Schlachtfeld.

Mehrspielerbegegnungen in Echtzeit oder zeitversetzt, auch die Variante per Einzelbildschirm ist möglich, bieten dir nicht viel Raum, als anders zum Kriegsherrn über deine wettstreitenden Freunde zu werden."

Slitherine und Black Lab Games haben Warhammer 40.000: Battlesector ab 30,59€ bei kaufen ) für PC ( Steam : 33,99 Euro) veröffentlicht. Die Umsetzungen für PS4 und Xbox One sollen "zeitnah" folgen. Das Runden-Strategiespiel bietet eine 20 Missionen lange Einzelspieler-Kampagne (Kampf gegen die Tyranidenplage auf Baal Secundus), mehrere Multiplayer-Modi und einen Skirmish-Modus, in dem die Blood Angels sowie die Tyraniden spielbar sind. In der aktuellen Version sind nur zwei Fraktionen enthalten. Weitere Einheiten und Fraktionen sollen im Laufe des ersten Jahres als kostenpflichtige Downloaderweiterungen folgen.Produktbeschreibung (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Battlesector || in 2 minutes