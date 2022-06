Warhammer 40.000: Battlesector: Neue Fraktionen angekündigt

Nachdem die Space Marines des Ordens der Blood Angels und die gefräßigen Tyraniden bereits im April Besuch von den uralten Necrons bekamen (die gleich noch einen neuen Spielmodus mitbrachten), können die Streitkräfte des Imperiums in absehbarer Zukunft mit schlagkräftiger Verstärkung rechnen.

Wie Executive Producer David Sharrock in einer Videobotschaft erklärte, werden die Sisters of Battle des Adepta Sororitas ihre Space-Marine-Kollegen auf dem Schlachtfeld unterstüzen. Die bereits in der Kampage spielbaren Sisters sollen jetzt zu einer vollständigen Fraktion aufgewertet werden. Inklusive der bizarren Bestrafungs-Walker "Penitent Engines" und den modifizierten Rhino-Panzern wie dem "Exorcist".



Aber auch die ewige Feinde des Gottimperators schlafen nicht. Wie Sharrock ebenfalls ankündigte, werden mit einem neuen Spielmodus namens "Demonic Incursion" die Horden des Chaos bei Battlesector Einzug halten. Allen voran die Dämonen des Khorne, die mit ihren Bloodletters für ordentlich Blut- und Schädelnachschub für ihren Herren und Meister sorgen.



Aber auch an anderer Stelle versprechen die Entwickler konstante Weiterenwicklung und Tweaks – unter anderem am Aufstieg der eigenen Armeen und im planetaren Eroberungsmodus. Wann genau die neuen Armeen in die Schlacht ziehen, steht allerdings noch nicht fest. Warhammer 40.000: Battlesector ist für PC, PS4, PS5 und Xbox One sowie Xbox Series X/S erhältlich.

Letztes aktuelles Video: Battlesector || in 2 minutes



Slitherine haben auf dem Warhammer Skulls Event am 1. Juni 2022 weitere Pläne für die Runden-Taktik Warhammer 40.000: Battlesector ab 19,99€ bei kaufen ) enthüllt. Dabei im Fokus: mehr Fraktionen für das Schlachtfeld der fernen Zukunft.