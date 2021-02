Sonic The Hedgehog 2 (Film): Hat einen Kinostart-Termin bekommen

Groundbreaking. Thought provoking. Extremely obvious. Presenting the official title of the #SonicMovie sequel: Sonic the Hedgehog 2! Catch #SonicMovie2 in theatres in 2022. pic.twitter.com/SlVk7fakp3



— Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 10, 2021

Der blaue Teufel kehrt auf die Leinwand zurück: Der Kinofilm Sonic the Hedgehog 2 wird am 8. April 2022 in den Kinos starten - das hat der offizieller Twitter-Auftritt des Vorgängers heute bestätigt ( siehe vorherige Gerüchte ). Kurz und knapp wurde dort ein kleiner Video-Teaser veröffentlicht, diesmal ganz ohne Schock-Trailer im haarigen Horror-Design.Stattdessen dürfte Segas beliebter Videospiel-Igel wieder in seinem überarbeiteten Design durch die reale Welt düsen. Der an die Zwei getackerte Doppelschweif dürfte signalisieren, dass der Flugfuchs Miles Tails Prower eine wichtige Rolle spielen wird - wie es bereits am Ende von Teil 1 angedeutet wurde. Darüber hinaus wird aber noch herzlich wenig verraten.