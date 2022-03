Sonic The Hedgehog 2 (Film): Finaler Trailer kurz vor dem Kinostart

Here’s the new poster for #SonicMovie2 out on April 8. Look familiar? pic.twitter.com/IcPjtqew1h



Knapp zwei Wochen vor dem Kinostart von Sonic the Hedgehog 2 hat Paramount Pictures einen letzten Trailer zum Film veröffentlicht, der weitere Szenen aus dem Nachfolger zeigt. Nach all den Ereignissen in Teil 1, hat es sich der blaue Igel in den Green Hills gemütlich gemacht. Lange kann sich das Sega-Maskottchen aber nicht ausruhen. Erneut sorgt Dr. Robotnik (Jim Carrey) für Ärger. Diesmal hat er allerdings Unterstützung mitgebracht. Gemeinsam mit Knuckles (Idris Elba) soll ein mächtiger Smaragd gefunden werden.Aber auch Sonic wird sich diesmal nicht alleine den Schurken stellen müssen. Er bekommt Hilfe von Tails (Colleen O’Shaughnessey), den Fans ebenfalls aus der langjährigen Spielereihe kennen dürften. Es beginnt eine Reise um die Welt, um den Smaragd vor Dr. Robotnik und Knuckles zu schnappen. In der deutschen Synchronisation wird wieder YouTuber Julien Bam als Stimme von Sonic zu hören sein. Ab dem 31. März 2022 ist der Film im Kino zu sehen. Die Verantwortlichen haben zudem ein neues Poster zu Sonic the Hedgehog 2 veröffentlicht – eine Anspielung an den damaligen Klassiker.