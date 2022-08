Sonic The Hedgehog 2 (Film): Dritter Film bekommt grünes Licht

Nach zwei Filmen verkündet Paramount Pictures, dass es einen dritten Sonic the Hedgehog Film geben wird. Dieser soll am 20. Dezember 2024 in die Kinos kommen.Neben Sonic sind erneut auch Tales und Knuckles mit von der Partie. Und auch Ben Schwartz scheint zumindest in der Originalversion erneut als Sprecher von Sonic zurück zukehren. Auf Twitter teilte er euphorisch die Ankündigung zum dritten Teil.Noch ein Sonic-Film werden sich jetzt einige vielleicht denken. Tatsächlich ist Sonic the Hedgehog 2 die erfolgreichste Videospiel-Verfilmung in den USA aller Zeiten und spielte 402,2 Millionen Dollar ein (Box Office). Unseren Test zu Sonic The Hedgehog 2 könnt ihr hier nachlesen Letztes aktuelles Video: Final Trailer