Sanity of Morris: Der Horrortrip beginnt im März auf PC, PS4, PS5, Xbox One und XBS

Am 23. März 2021 wollen Alterego Games ( Woven ) und die StickyLock Studios das psychologische Horrorabenteuer Sanity of Morris für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlichen. Der Preis soll 14,99 Euro betragen. Auf Steam , wo zum Start ein Launch-Rabatt von 15 Prozent versprochen wird, kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Nach Jahren von fast null Kontakt trifft Johnathan Morris in der isolierten Stadt Greenlake ein, um sich über den psychischen Zustand seines Vaters zu informieren. Es sind tödliche Feinde am Werk, die nicht wollen, dass John herumschnüffelt.Mit Taschenlampe und Notizbuch, liegt es an dir, als Jonathan Fakten von Fiktion zu unterscheiden. (...) Deine Taschenlampe gibt wichtige Hinweise, birgt aber die Gefahr entdeckt zu werden. Das Spiel verbindet Elemente von Stealth-Spielen mit Krimi-Abenteuer und Psycho-Horror zu einer Geschichte."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer