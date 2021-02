Wilmot's Warehouse: Warenhaus-Knobelei auf PS4 gestartet

Am 9. Februar 2021 haben Hollow Ponds ( Loot Rascals ), Richard Hogg, Finji und Last Chance Media das bereits für PC, Xbox One, Nintendo Switch und iOS erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Puzzlespiel Wilmot's Warehouse auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download des auch kooperativ spielbaren Warenstapelei via PlayStation Store kostet 13,99 Euro.Spielbeschreibung des Herstellers: "Du bist Wilmot, ein Mitarbeiter von A5 Logistics, der für die Organisation und Lagerung aller Produkte im Lager verantwortlich ist. Diese Produkte kommen in einem zufälligen Durcheinander von der Rückseite eines Lastwagens an und müssen später gefunden und deinen Mitarbeitern übergeben werden, wenn sich die Serviceklappe öffnet. Wie du sie alle anordnest, liegt ganz bei dir - ob nach Farbe, Typ, Dewey-Dezimalsystem oder einem wilden Format, das nur du verstehst - alles ist okay! Denke nur daran, wo du alles abgelegt hast, denn wenn sich die Serviceklappe öffnet, musst du schnell gewünschte Dinge finden, um die begehrten Performance Stars zu erhalten, die für alle Arten von Upgrades zur Verbesserung des Lagers erforderlich sind."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC Switch