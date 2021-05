Skate City: Die Skateboards rollen auf PC, PS4, Xbox One und Switch

Probiere den Herausforderungsmodus und schließe über 60 Level ab, oder folge in "Endlos skaten" deinem eigenen Tempo, entdecke dort deine Lieblingsplätze und versuche, alle 90 einzigartigen Ziele zu erfüllen.

Werte deine Fertigkeiten auf, um dein Gleichgewicht zu verbessern, mehr Spins zu beherrschen und dein Trickarsenal mit weiteren Spezialmanövern auszubauen.

Du kannst deine Ausrüstung und das Aussehen deines Skaters vollständig anpassen.

Nimm deine besten Läufe mit unserer Aufnahmefunktion im Spiel auf und teile deine Skate-Videos online. Zoome heran, drehe die Kamera und verlangsame sogar die Zeit, um deinen besten Trick zu demonstrieren.

Am 6. Mai 2021 haben Agens, Room8 und Snowman das bereits via Apple Arcade erschienene Skateboard-Spiel Skate City auch für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Je nach Plattform wird ein Launch-Rabatt von bis zu 34 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt. Im Epic Games Store zahlt man aktuell 7,91 Euro, auf Steam 8,36 Euro, im eShop 8,99 Euro, im PlayStation Store 9,09 Euro (nur mit PlayStation Plus) und im Microsoft Store 11,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Skate City fängt das Herz und die Seele des Straßenlaufs in einem authentischen Licht ein. Erkunde drei einzigartige Städte, die echten Skating-Schauplätzen nachempfunden sind, darunter die Straßen von Los Angeles, Oslo und Barcelona. Zeige zu originalen Lo-Fi-Rhythmen im Herausforderungsmodus jeder Stadt wie ein Einheimischer dein Können oder folge in 'Endlos skaten' deinem eigenen Tempo."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 One Switch