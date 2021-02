Bonkies: Kooperativer Partyspaß für PC, PS4, Xbox One und Switch

Screenshot - Bonkies (PC) Screenshot - Bonkies (PC) Screenshot - Bonkies (PC) Screenshot - Bonkies (PC) Screenshot - Bonkies (PC) Screenshot - Bonkies (PC) Screenshot - Bonkies (PC)

Am 29. Januar 2021 haben Studio Gauntlet und Crunching Koalas das kooperative Partyspiel Bonkies für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröfffentlicht. Der Download via Steam , wo die Nutzerreviews bis dato zu 100 Prozent positiv sind, GOG Microsoft Store und eShop kostet jeweils 14,99 Euro. Für PS4 und PC ist außerdem ein digitales Bananas Bundle für 17,99 Euro erhältlich, das neben dem Spiel auch den Soundtrack enthält.Spielbeschreibung des Herstellers: "Bonkies ist ein lustiges Partyspiel über Kooperation, Weltraum Bau und die Freude an Kolonisierung des Sonnensystems, als ein Team von Affen. Die Spieler haben die Aufgabe, auf fernen Planeten alle möglichen skurrilen Konstruktionen zu errichten, indem sie Blöcke so stapeln, dass sie in einen vorgegebenen Umriss passen. Dazu müssen sie sich mit anderen Weltraum Tieren zusammentun und den Umgang mit ihrem vertrautem Apequipment beherrschen - einem mit Bananen betriebenen Jetpack und ein mächtiger Robo-Arm.Darüber hinaus müssen sie die verrücktesten Arten von Blöcken verwenden (Magnete, Raketen und sogar Kernfusion sind für einen gut ausgebildeten Apestronaut nichts ungewöhnliches) und an exotischen und nicht wirklich Affen-kompatiblen Orten arbeiten. Wer hat gesagt, dass Weltraum Konstruktionen einfach sein würden?Bonkies bietet sowohl Einzel- als auch Mehrspieler-Kampagnen mit tonnenweise handgefertigten Levels, die Kooperation, schnellen Verstand, Geschicklichkeit und Koordination erfordern, um sie rechtzeitig zu lösen. Die Spieler können Charaktere aus einer Vielzahl von liebenswerten Affen (und einigen anderen, ebenso liebenswerten Kreaturen) wählen. Das Spiel bietet eine herausfordernde Erfahrung, ist aber in erster Linie eine unbeschwerte und fröhliche Interpretation von Construction-Builder und Couch-Koop Spielen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer