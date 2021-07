Police Simulator: Patrol Officers: Background-Check-Update: Erstes Inhaltsupdate steht bereit

Rund vier Wochen nach dem Early-Access-Start ist für Police Simulator: Patrol Officers von Aesir Interactive und astragon Entertainment das Background-Check-Update veröffentlicht worden. Das erste Inhaltsupdate umfasst den zweiten Distrikt "Downtown" der fiktiven US-Metropole Brighton sowie dessen fünf Nachbarschaften Callahan, Callahan Financial Sector, Chester, Baytown und Conway. Außerdem ist das zweite Fahrzeug (Gladiator 6 SUV) und der in allen Polizeiwagen integrierte "Police Computer" enthalten. Das Change-Log findet ihr hier astragon Entertainment: "Ab sofort verfügen alle Polizeifahrzeuge über einen integrierten Police Computer, der es den Beamten und Beamtinnen erlaubt, zum Beispiel anhand von Ausweisen, Versicherungspapieren oder Nummernschildern Hintergrundinformationen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen abzufragen. Auch bei Patrouillen zu Fuß lässt der Police Computer die Officers nicht im Stich, denn er ist mit dem Smartphone, das sie stets bei sich tragen, verbunden. (...) Fans des Spiels konnten das Background Check-Update bereits vor dem offiziellen Release einem ausführlichen Beta-Test auf Steam unterziehen und damit direkt zu dessen Entwicklung und Verfeinerung beitragen. Diese Gelegenheit wird ihnen auch für die folgenden Erweiterungen zur Verfügung stehen, die jeweils ca. 14 Tage vor dem eigentlichen Release zum Probespielen freigegeben werden. Wie der Beta-Test genau funktioniert, und was man tun muss, um daran teilzunehmen, erfahren Spielende hier . Einen genauen Überblick über kommende Inhalte bietet ihnen die offizielle Police Simulator: Patrol Officers Roadmap ."Publisher astragon Entertainment zeigt sich sehr zufrieden mit dem Early-Access-Start des Spiels. Die 19,99 Euro teure Polizei-Simulation verzeichnet knapp 87 Prozent positive Nutzerreviews (n=2.000) auf Steam . Der Erfolg ist u.a. auf die Unterstützung von bekannten Streamern und auf die Spiel-Präsenz auf YouTube-Kanälen wie Let's Game It Out zurückzuführen.Letztes aktuelles Video: The Background Check Update