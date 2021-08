Police Simulator: Patrol Officers: Nightshift with Friends: Multiplayer-Update veröffentlicht

Für Police Simulator: Patrol Officers (Early Access) ist das Multiplayer-Update "Nightshift with Friends" veröffentlicht worden. Fortan können virtuelle Officers mit einer weiteren Person im Zwei-Spieler-Koop-Modus auf Streife gehen. Neu sind ebenfalls Nachtschichten, Warnfackeln und weitere Verkehrsverstöße."Nachdem das kürzlich erschienene Background Check-Update dem Spiel bereits ein neues Fahrzeug, einen zusätzlichen Distrikt, weitere Sprachen sowie den Polizei-Computer für die Überprüfung verdächtiger Fahrzeuge und Personen hinzugefügt hatte, dürfen sich Fans der beliebten Simulation schon über das nächste Highlight freuen: Das Nightshift with Friends-Update führt einen 2-Spieler:innen-Koop-Modus ein, der es virtuellen Officers ermöglicht, zu zweit durch die Straßen von Brighton zu patrouillieren und sich gegenseitig den Rücken zu stärken. Wenn sie dann gemeinsam die Stadt nach Einbruch der Dunkelheit während der neu eingeführten Nachtschichten erkunden, werden sie einige neue Verkehrsverstöße bemerken, wie zum Beispiel Autos mit rauchenden Auspuffrohren, kaputten Scheinwerfern beziehungsweise Rücklichtern, oder dröhnenden Motoren, welche die Nachtruhe der Nachbarschaft stören. Die ebenfalls neu hinzugekommenen Taschenlampen ermöglichen es den Officers, selbst in die dunkelsten Ecken zu blicken, und Warnfackeln werden Unfallstellen ab sofort nach Einbruch der Dunkelheit viel sicherer machen."Police Simulator: Patrol Officers, das durch eine Games-Förderung des FilmFernsehFonds Bayern unterstützte Simulationsprojekt des Münchner Entwicklungsstudios Aesir Interactive und des auf Simulationen spezialisierten Publishers astragon Entertainment, ist für 19,99 Euro im Early Access bei Steam sowie über die offizielle astragon Homepage erhältlich. Einen genauen Überblick über kommende Inhalte findet ihr in der Roadmap Letztes aktuelles Video: The Nightshift with Friends Update