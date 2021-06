Disciples: Liberation: Video: Erste Spielszenen aus dem Strategie-Rollenspiel

"Einzelspieler-Kampagne mit 80+ Stunden Spielzeit: Das Dark Fantasy Strategie-Epos bietet Spieler:innen drei Akte mit mehr als 270 Quests und fünf freischaltbare, einzigartige Enden.

Eine von Krieg zerrissene Welt: Die verborgenen Geheimnisse von Nevendaar erstrecken sich über 4 einzigartige Umgebungen. Spieler:innen ziehen durch üppige Wälder, feurige Vulkanebenen und eine eisige Tundra.

Gemeinsam auf Reise gehen: Von stolzen Elfenclans bis hin zu untoten Horden – das Bündnis mit den 4 verschiedenen Fraktionen birgt individuelle Vorteile und Gefahren, denn jede verfolgt ihre eigenen Ziele.

Individuelle Geschichte: Mit der Entscheidung für eine von vier einzigartigen Klassen und der Rekrutierung von Gleichgesinnten aus verschiedenen Fraktionen, beeinflussen Spieler:innen die Entwicklung der Welt Nevendaar.

Ausbau der Spieler-Stadt: Erfüllte Quests bringen wertvolle Ressourcen und durch den Einsatz von politischem Geschick entsteht so ein Ort, der Zuflucht und neue Heimat wird.

Kampf auf Leben und Tod: Mit einer Armee, die aus über 50 Einheiten rekrutiert werden kann, bestreiten Spieler:innen rundenbasierte Kämpfe, welche nur durch den meisterhaften Umgang mit Stahl und Magie zum Sieg führen.

Tödliche Bosse: Durch den Einsatz von Mut und Verbündeten werden schreckliche Monster und Bestien herausgefordert, gegen die nur die richtige Strategie siegt.

Jede Entscheidung zählt: Das Schicksal Nevendaars liegt in der Hand der Spieler:innen. Getroffene Entscheidungen beeinflussen direkt, welche Art von Anführer:innen sie werden.

Im Kampf gegen Freunde: Online-Scharmützel für 2 Spieler:innen stellen die ultimative Herausforderung dar."

Kalypso Media (Publisher) und Frima Studio (Entwickler) haben erste Spielszenen aus Disciples: Liberation bei der E3 2021 gezeigt. Jordane Thiboust (Creative Director) demonstriert im folgenden Video das Spielgeschehen, zeigt die unterschiedlichen Fraktionen, stellt die Spielwelt Nevendaar vor und erklärt die rundenbasierten Schlachten. Das Strategie-Rollenspiel erscheint im 4. Quartal für PC, PlayStation 4|5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S.1.000 PC-Spieler können außerdem an der "Closed Beta" teilnehmen, welche am 17. Juni starten soll. Interessierte Spieler können sich hier für die Beta anmelden Kalypso Media: "Disciples: Liberation markiert mit seiner detailreichen, düsteren Fantasywelt einen Neubeginn der nach wie vor äußerst beliebten Disciples-Reihe. Hunderte von Quests sorgen für über 80 Stunden Spielspaß in nur einem Durchgang, mögliche Romanzen mit NPCs aller Fraktionen vertiefen das Rollenspiel-Erlebnis und können im besten Fall für gefestigte Allianzen sorgen - oder auch nicht. Die Auswahl an möglichen Kampfgefährten und Gegnern ist vielfältig: Es gibt die finsteren Mächte der Untoten unter dem Befehl ihrer wahnsinnigen Königin oder das menschliche Imperium, geprägt von religiösem Fanatismus, um nur zwei Fraktionen zu nennen. Durch das Schmieden von Allianzen entstehen immer größere Armeen und die hart erkämpften Ressourcen können für den Ausbau der Spieler-Stadt genutzt werden. Jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen: Beeinflusst durch das politische Klima, kann eine getroffene Wahl einen fatalen Domino-Effekt auslösen, der die Geschichte der Spieler:innen unwiderruflich verändert."Features (laut Hersteller):