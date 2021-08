Disciples: Liberation: Strategie-Rollenspiel erscheint im Oktober

"Einzelspielerkampagne mit 80+ Stunden Spielzeit: Erlebe ein umfassendes Dark Fantasy Epos in drei Akten mit mehr als 270 Quests und fünf einzigartigen Enden.

Entdecke ein vom Krieg zerrissenes Land: Eine weitläufige und verheerte Welt mit zahllosen Geheimnissen, verborgenen Schätzen und einer blutigen Vergangenheit warten darauf, von dir entdeckt zu werden.

Schreibe deine Geschichte: Wähle unter vier einzigartigen Klassen und wähle aus einer Vielzahl möglicher Verbündeter unterschiedlichster Fraktionen, um deinen Platz in der Welt zu bestimmen.

Errichte dein Refugium: Erlange wertvolle Ressourcen und nutze dein politisches Geschick, um deine Zuflucht zu einem neuen Heim auszubauen.

Kämpfe um dein Leben: Rekrutiere mehr als 50 Einheiten und stelle eine Armee zusammen, die perfekt zu deinem Spielstil passt. Meistere den Umgang mit Stahl und Magie in komplexen, rundenbasierten Kämpfen.

Tödliche Bosse: Zeige was du kannst und stelle dich mit deinen Gefährten furchterregenden Bestien, gegen die du nur mit der richtigen Strategie gewinnen kannst.

Jede Entscheidung zählt: Gehe deinen eigenen Weg und entscheide, was für ein Anführer du sein wirst.

Duell unter Freunden: Stellt euch der ultimativen Herausforderung und kämpft in Online-Gefechten für 2 Spieler um den Sieg."

Das Releasedatum von Disciples: Liberation ab 59,99€ bei vorbestellen ) steht fest. Das Strategie-Rollenspiel von Publisher Kalypso Media und Entwickler Frima Studio erscheint am 21. Oktober 2021 für PC (Kalypso Store, Steam und Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S. Heute Abend ab 19 Uhr sollen Spielszenen im Livestream gezeigt werden.Kalypso Media: "Disciples: Liberation markiert mit seiner detailreichen, düsteren Fantasywelt einen Neubeginn der Disciples-Reihe und bietet mit über 100 Quests mehr als 80 Stunden Spielspaß in nur einem Durchgang. Mögliche Allianzen, Romanzen und Kampfgefährten vertiefen das Rollenspiel-Erlebnis und können im Kampf um Nevendaar gleichermaßen nützlich sein wie schaden. Jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen: Beeinflusst durch das politische Klima, kann eine getroffene Wahl einen fatalen Domino-Effekt auslösen, der die individuelle Geschichte der Spieler:innen unwiderruflich verändert."