Disciples: Liberation: Kalypso Media stellt vier der neun Gefährten vor

Publisher Kalypso Media und Entwickler Frima Studio haben vier der insgesamt neun Gefährten aus Disciples: Liberation ab 49,99€ bei vorbestellen ) näher vorgestellt. Die einzigartigen, teilweise aber moralisch "flexiblen" Charaktere können Hauptfigur Avyanna auf ihrem Weg durch die vom Krieg zerrissene Welt von Nevendaar begleiten. Die Spieler entscheiden dabei, ob sie die Gefährten rekrutieren oder eine Romanze anstreben wollen. Disciples: Liberation erscheint am 21. Oktober für PC, PlayStation 4|5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S.Letztes aktuelles Video: Companions TrailerKalypso Media: "Disciples: Liberation ist ein Dark Fantasy Strategie-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, in dem es an dir ist, die vom Krieg verheerten Länder Nevendaars zu befreien. Folge den verborgenen Fäden deiner eigenen Geschichte, in der keine Entscheidung ohne Konsequenzen bleibt und jeder falsche Schritt dein letzter sein könnte. Erkunde eine detailreiche und düstere Welt und triff deine Wahl unter den Fraktionen Nevendaars, zerrissen zwischen den religiösen Fanatikern des menschlichen Imperiums und den ungezähmten Mächten der Untoten unter dem Befehl einer wahnsinnigen Königin. Schare Verbündete um dich, sammle Ressourcen, um deine Stadt auszubauen, nimm Einfluss auf das fragile politische Gleichgewicht und stelle dich bestialischen Kreaturen in komplexen rundenbasierten Schlachten. Du allein schreibst deine Geschichte - deine Entscheidungen sind der Schlüssel für das Schicksal Nevendaars."