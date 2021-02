Binary Smoke: Eine empfindungsfähige, digitale Lebensform entfesselt eine Revolution

Screenshot - Binary Smoke (PC) Screenshot - Binary Smoke (PC) Screenshot - Binary Smoke (PC) Screenshot - Binary Smoke (PC) Screenshot - Binary Smoke (PC) Screenshot - Binary Smoke (PC) Screenshot - Binary Smoke (PC) Screenshot - Binary Smoke (PC)

Das erste Spiel, das bei der verunglückten Epic-Games-Store-Showcase (technische Übertragungsprobleme) angekündigt wurde, war Binary Smoke von Outside Game Studio . Das storylastige Action-Adventure für Einzelspieler soll 2022 für PC (exklusiv im Epic Games Store) erscheinen - sehr wahrscheinlich zuerst im Early Access.Produktbeschreibung: "Die Zukunft ist da. Digitale Finsternis hat die Welt zerstört. Doch es bleibt noch Hoffnung in Form von 'Binary Smoke'. Führe einen Aufstand gegen die herrschende Klasse an, und inspiriere zu einer Revolution, die das Vertrauen in die Zukunft wiederherstellen wird. Dank der Wissenschaft ist die digitale Singularität angebrochen. Die größte Errungenschaft der Menschheit sind die 'Binaries', empfindungsfähige digitale Lebensformen, die unglaubliche übernatürliche Kräfte besitzen. In 'Binary Smoke' übernehmen die Spieler die Rolle eines abtrünnigen 'Binary' in einer Stadt voller eigenwilliger Charaktere und gefährlicher Schurken. Mit ihrer Rebellion gegen die herrschende Klasse inspirieren die Spieler zu einer Revolution, die das Schicksal aller verändern wird."Letztes aktuelles Video: Trailer