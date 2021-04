Hot Wheels Unleashed: Milestone zeigt umfangreiche Spielszenen aus der Pre-Alpha

Milestone hat ein erstes Spielszenen-Video aus dem kommenden Hot Wheels Unleashed ab 49,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht. Das Arcade-Rennspiel befindet sich derzeit in der Pre-Alpha und erscheint am 30. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC."Darüber hinaus wird Hot Wheels Unleashed sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store verfügbar sein. Driften, Boosten, Springen – (...) im Hot-Wheels-Unleashed-Gameplay-Showcase nehmen Executive Producer Michele Caletti und Lead Game Designer Federico Cardini die Fans auf eine Reise mit, auf der sie mehr Details über die einzigartigen Features und Inhalte verraten.Vorhang auf für die ersten sechs der über 60 Fahrzeuge, die bei Veröffentlichung Teil des Fuhrparks sein werden. Mit dabei sind der Rodger Dodger™, Twin Mill™, Rip Rod™, Night Shifter™, Dragon Blaster™ sowie der Sharkruiser™.Im zweiminütigem Trailer, vollgepackt mit purem Rennspaß, können die zukünftigen Fahrer in der Garagen-Umgebung einen ersten Blick auf die vielen unvorhersehbaren Herausforderungen und zahlreichen Überraschungen werfen - beispielsweise spezielle Streckenteile.Hot Wheels Unleashed bietet Spielern die Möglichkeit, mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen (PS-)Geschossen. Das Gameplay überzeugt mit adrenalingeladenen Rennen und einer riesigen Auswahl an funkelnden Hot-Wheels-Fahrzeugen mit unterschiedlichen Attributen und Seltenheitsstufen, die den Spielern auch noch zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten. Die atemberaubenden Strecken sind in alltäglichen Umgebungen aufgebaut und halten spezielle Streckenstücken und interaktiven Gegenständen bereit. Der revolutionäre Track-Editor ist ein ganz besonderes Feature, mit dem Spieler eigene, einzigartige sowie veränderbare Strecken erstellen und mit der Community teilen können.Mattel und Milestone veröffentlichen weltweit unterschiedliche Versionen von Hot Wheels Unleashed. Weitere Informationen und Details für Vorbesteller sind auf www.hotwheelsunleashed.com verfügbar."Wer Lust auf ausführlichere Spielszenen hat, kann sich auch den kompletten gestrigen "Gameplay-Showcase" zu Gemüte führen (Start ab Minute 15:00):