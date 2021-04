Hot Wheels Unleashed: Weitere Spielszenen aus der Pre-Alpha entführen in luftige Höhen

Milestone gibt mit weiteren Spielszenen aus der Pre-Alpha erneut Einblicke in das kommende Arcade-Rennspiel Hot Wheels Unleashed ( ab 49,99€ bei vorbestellen ) . Die vertikal ausgerichtete Piste "Skyscapers" führt in luftigen Höhen u.a. zwischen Wolkenkratzern hindurch und enthält sogar Loopings. Zu sehen ist außerdem die Mechanik hinter der Boost-Funktion, die man je nach Fahrzeug über mehrere Stufen oder lediglich eine einzelne Leiste durch Fahrmanöver wie Rempel-Einlagen und Drifts auflädt. Alternativ sorgen die platzierten Beschleunigungsfelder auf der Strecke für einen Geschwindigkeitsschub. Zusätzlich lassen sich die Boost-Düsen zudem für Flugeinlagen einsetzen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Hintergrundmusik im finalen Spiel etwas abwechslungsreicher ausfällt als der öde Mini-Loop im Trailer.Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch und PC (via Steam und Epic Games Store).Letztes aktuelles Video: Skyscraper Unveil