Hot Wheels Unleashed: Milestone stellt den College-Campus vor

Eine Schule, zahlreiche Strecken und haufenweise Fahrzeuge: Diese Mischung soll laut Entwickler Milestone in Hot Wheels Unleashed ab 49,99€ bei vorbestellen ) für eine gehörige Portion Spaß sorgen. Im aktuellen Trailer entdecken die Spieler den College-Campus. Dort lassen sich u.a. eigene Strecken durch das Klassenzimmer, das Labor oder die Bibliothek bauen.Das Arcade-Rennspiel erscheint am 30. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die PC-Fassung wird als Disc-Version, auf Steam und im Epic Games Store verfügbar sein."Ein typisches amerikanisches College! Der College-Campus ist eine komplexe Umgebung mit einem Gang, der drei Räume verbindet: die Bibliothek, das Klassenzimmer und das Chemie-Labor. Kreativköpfe können Strecken erstellen und teilen, in denen die verschiedenen Räume über den Gang verbunden sind – oder über den Lüftungsschacht!Zwei weitere Umgebungen wurden bereits angekündigt: die dunkle und rostige Garage, sowie den Skyscraper, eine Baustelle, die die Höhenangst der Spieler auf eine harte Probe stellt. Das neue Gameplay-Video enthält abermals sechs weitere Fahrzeuge aus dem Day-1-Fahzeugroster, der mit über 60 Flitzern auftrumpft. Die neuen Autos sind: Street Wiener™, Total Disposal, Power Rocket™, Skull Crusher™, Tanknator™, Winning Formula™ und Exotique™."Letztes aktuelles Video: Skyscraper Unveil