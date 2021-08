Hot Wheels Unleashed: BMW, McLaren und Barbie kommen nach dem Launch in DLCs hinzu

Screenshot - Hot Wheels Unleashed (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)

Wer sich Barbies Traummobil schon immer etwas anders vorgestellt hat, dürfte nach dem Launch von Hot Wheels Unleashed ab 49,99€ bei vorbestellen ) auf seine Kosten kommen. Milestones Arcade-Rennspiel erscheint bekanntlich schon am 30. September, Mattels Gaststars wie Barbie oder die Masters of the Universe fahren aber erst später mit.Milestone hat verkündet, dass diverse kostenlose und -pflichtige DLCs allerlei neue Piloten hinzufügen sollen. Drei "Hot Wheels-Pässe" schalten später sowohl "Hot-Wheels-Originale", als auch weitere bekannte Marken frei, darunter Barbie, das DC-Universum, Masters of the Universe, Street Fighter oder die Teenage Mutant Ninja Turtles. Im Bereich der fahrbaren Untersätze werden u.a. Aston Martin, BMW und McLaren nachgereicht.Der offizielle Startschuss fällt am 30. September gleich für alle unterstützten Plattformen - nämlich PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die PC-Fassung wird als Disc-Version, auf Steam und im Epic Games Store verfügbar sein."Kostenlose- sowie Premium-DLCs werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht und beinhalten Fahrzeuge, Streckenbaumodule, Anpassungsgegenstände und exklusive Erweiterungssets, mitsamt weiterer Umgebungen. Zudem wird es ganze Rennsaisons geben, zeitlich begrenzte Herausforderungen mit neuen Fahrzeugen und besondere Belohnungen. (...)Hot Wheels Pass Vol. 1 wird mit der Veröffentlichung verfügbar sein und enthält zehn bekannte Marken, darunter Barbie, DC™, Street Fighter™ und Teenage Mutant Ninja Turtles. Zudem sind drei Customization-Packs und drei Module für den Streckenbau im ersten Erweiterungspass enthalten. DC spendiert gar eine Batman-DLC-Erweiterung. Details zu der HOT WHEELS - Batman Expansion und den Hot Wheels Passes Vol. 2 und Vol. 3 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Hot Wheels Unleashed hält zur Veröffentlichung 66 Fahrzeuge bereit, viele davon mit Kultstatus, beispielsweise das Batmobile von DC™, den Party Wagon von Teenage Mutant Ninja Turtles, Snoopy von Peanuts, K.I.T.T. von NBCs Knight Rider sowie die Zeitmaschine von Universal Pictures und Amblin Entertainments Back to the Future. Einen Überblick gibt es hier."