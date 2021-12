Hot Wheels Unleashed: Hot Wheels Unleashed: Batman, Joker & Co. rasen mit dem neuen DLC durch die Kinderzimmer

Wie Milestone meldet, wird heute eine neue Download-Erweiterung für das im Herbst veröffentlichte Arcade-Rennspiel Hot Wheels Unleashed ab 36,99€ bei kaufen ) veröffentlicht, die vor allem Fans des Dunklen Ritters aus dem DC Comic-Universum gefallen dürfte: Mit dem DLC "DC Super Villains Racing Season" halten frische Inhalte Einzug, die dem Vermächtnis von Batman gewidmet sind.So gibt es z.B. eine neue Map für die Karriere, die sich vom Design an Gotham City orientiert. Zusätzlich wartet mit der Hot-Wheels-Umsetzung der Bathöhle eine weitere markante Umgebung, die zahlreiche neue Strecken bietet, auf denen man die fünf thematisch passenden Fahrzeuge bis zum Anschlag ausreizen kann. Die Vehikel mit den Namen The Penguin, Robin 2.0T, Armored Batman, Batman Rebirth und The Joker GT lassen sich aber nicht nur auf den Strecken verwenden, sondern können auch mit dem ebenfalls neuen Joker Funhouse Split im Track-Builder-Modul ausprobiert werden.Die Batman-Erweiterung ist Teil des Hot Wheels Pass Vol. 1, kann aber auch separat in den jeweiligen Digital-Stores erworben werden. Hot WheelS Unleashed wurde am 30. September 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series sowie Switch veröffentlicht. Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier nachlesen Letztes aktuelles Video: Batman Expansion