Alterskennzeichen: Gerüchte: The Great Ace Attorney Chronicles für PC, PS4 & Switch; SnowRunner auch für Switch

Immer wieder nehmen Datenbank-Einträge bei Alterskennzeichnungsstellen gewisse Ankündigungen oder Umsetzungen vorweg - und meistens erweisen sich die Informationen im Nachhinein als korrekt, weil die Spiele-Hersteller ihre Titel bei den entsprechend zuständigen Stellen einreichen müssen, um eine Altersklassifikation zu erhalten. In Deutschland ist z.B. die USK zuständig. Beim "Digital Game Rating Committee" in Taiwan wurden nun einige Spiele-Umsetzungen ( laut Gematsu ) entdeckt, die bisher noch nicht offiziell angekündigt wurden.Erstmalig gesichtet wurden eine dedizierte PS5-Version von Genshin Impact und Switch-Versionen von Secret Neighbor Tales from the Borderlands und SnowRunner (der Vorgänger MudRunner war ebenfalls auf Switch verfügbar).Außerdem wird wohl The Great Ace Attorney Chronicles für PC, PlayStation 4 und Switch erscheinen. Diese Sammlung umfasst The Great Ace Attorney and The Great Ace Attorney 2 , die 2015 und 2017 für Nintendo 3DS veröffentlicht wurden. Beide Titel wurden ausschließlich in Japan veröffentlicht. Hinweise auf The Great Ace Attorney Chronicles sind ebenfalls in den Daten entdeckt, die beim Hacker-Angriff auf Capcom erbeutet wurden.