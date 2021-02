The Room 4: Old Sins: Rätselabenteuer geht in die vierte Runde

Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC) Screenshot - The Room 4: Old Sins (PC)

Am 11. Februar 2021 haben Fireproof Games ihr bereits für iOS und Android erschienenes Puzzle-Adventure The Room 4: Old Sins auch für PC veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 7,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "äußerst positiv" (aktuell sind 97 Prozent von 808 Reviews positiv). Zuletzt ist der Virtual-Reality-Ableger The Room VR: A Dark Matter (zum Test ) erschienen.In der Spielbeschreibung heißt es: "In The Room: Old Sins steht ein seltsames Puppenhaus mit mehreren Zimmern im Fokus, das erkundet werden kann. Das fesselnde Rätselspiel der Vorgänger wird damit vor dem Hintergrund einer tragischen Geschichte fortgesetzt. Fireproof Games bietet ein beachtliches Grafikupdate gegenüber der mobilen Version und hat jedes glänzende Objekt und jede atmosphärische Umgebung im Spiel neu aufgebaut, neu gestaltet und neu beleuchtet, um die Spieler tiefer in die geheimnisvolle Welt von The Room zu ziehen.Die Geschichte von The Room: Old Sins handelt vom plötzlichen Verschwinden eines ehrgeizigen Ingenieurs und seiner Ehefrau aus gehobenen Kreisen, was eine Jagd nach einem wertvollen Artefakt auslöst. Die Spur führt auf den Dachboden ihres Hauses und zur Entdeckung eines alten, seltsamen Puppenhauses... Erkunde verstörende Orte, folge obskuren Hinweisen und verwende bizarre Gerätschaften, um die Geheimnisse in Waldegrave Manor aufzudecken."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC