Gorilla Tag: Wenn infizierte Affen Fangen spielen

Am 12. Februar 2021 haben Another Axiom ihr VR-Fangspiel Gorilla Tag im Early Access für Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Realtiy veröffentlicht, wo es in voraussichtlich einem Jahr fertiggestellt werden soll. Der Download via Steam ist kostenlos und soll es auch bleiben. Eine spätere Monetarsisierung soll höchsten über rein kosmetische Extras erfolgen. Außerdem sei plattformübergreifendes Spielen (Cross Play) mit der ebenfalls kostenlos spielbaren und über SideQuest erhältlichen Umsetzung für Oculus Quest möglich.In dem online-basierten Multiplayer-Spiel versuchen infizierte Affen in dschungelartigen Hindernis-Parcours andere Affen zu fangen bzw. anzustecken, die ihrerseits alles daran setzen, nicht erwischt zu werden. Für die Fortbewegung sind einzig Hände und Arme nötig. Beine, Knöpfe, Sticks oder Teleportationen gibt es nicht. Trotz unspektakulärer Low-Fi-Grafik scheint die Affen-Action bisher sehr gut anzukommen - aktuell sind jedenfalls 99 Prozent von 243 Reviews auf Valves Download-Portal positiv.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer