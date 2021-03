Gorilla Tag: Beliebte affige Hetzjagd jetzt auch kostenlos im "App Lab" für Oculus Quest erhältlich

Die Affen rasen durch den Wald - bis der letzte Infizierte auf den Boden knallt: So oder so ähnlich lässt sich vermutlich das wilde VR-Fangspiel Gorilla Tag umschreiben, mit dem PC-VR-Nutzer und Streamer bereits viel Spaß hatten. Am 12. Februar 2021 hatte Another Axiom den Titel mit seiner eigenwilligen Arm-Steuerung kostenlos im Early Access für Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Reality veröffentlicht (siehe Steam -Store).Nach einer Quest-Umsetzung per SideQuest ist am 12. März auch eine weniger umständliche Fassung für Oculus Quest erschienen, die sich hier direkt in Facebooks offiziellem "App Lab"-Angebot erreichen lässt. In dem online-basierten Multiplayer-Spiel versuchen infizierte Affen in dschungelartigen Hindernis-Parcours andere Affen zu fangen bzw. anzustecken, die ihrerseits alles daran setzen, nicht erwischt zu werden. Für die Fortbewegung sind einzig Hände und Arme nötig. Beine, Knöpfe, Sticks oder Teleportationen gibt es nicht.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer