RICO London: Koop-Shooter für PS4, PS5 und Switch angekündigt

In RICO London verschlägt es Polizistin Redfern am Silvesterabend 1999 in ein Londoner Hochhaus, wo ein Waffendeal eskaliert. Allein oder mit einem zweiten Spieler (lokal via Splitscreen oder online) als Partner gilt es, sich einen Weg in den obersten Stock des Gebäudes zu bahnen. Dazu muss Türen eingetreten, Kugeln ausgewichen sowie jede Menge Gangster ausgeschaltet und ihre Waffen gegen sie verwendet werden. Außerdem werden diverse Upgrade-Möglichkeiten versprochen.