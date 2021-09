RICO: London: Koop-Shooter eröffnet das Feuer auf PC und Switch

Am 9. September 2021 haben Ground Shatter und Numskull Games den kooperativen Cel-Shading-Shooter RICO: London für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Umsetzungen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S sollen folgen. Auf Steam wird im Gegensatz zum eShop ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (26,99 Euro statt 29,99 Euro). Die Switch- und PlayStation-Fassungen kommen außerdem als Boxversionen in den Handel. Der Vorgänger, Rico , erschien 2019 über Rising Star Games, konnte im Test aber nicht so richtig überzeugen.In RICO: London verschlägt es Polizistin Redfern am Silvesterabend 1999 in ein Londoner Hochhaus, wo ein Waffendeal eskaliert. Allein oder mit einem zweiten Spieler (lokal via Splitscreen oder online) als Partner gilt es, sich einen Weg in den obersten Stock des Gebäudes zu bahnen. Dazu muss Türen eingetreten, Kugeln ausgewichen sowie jede Menge Gangster ausgeschaltet und ihre Waffen gegen sie verwendet werden. Außerdem werden diverse Upgrade-Möglichkeiten versprochen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer