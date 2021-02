Sir Lovelot: Kleiner Ritter sucht die große Liebe

Ein Einzelspieler-Abenteuer, das seltsam vertraut wirkt und doch ganz anders ist

Hunderte von Bildschirmen voller Herausforderungen, in über 40 Levels

Ein ganzes Arsenal ahnungsloser Bösewichten, die das ganze Land durchstreifen

Dutzende knifflige Abkürzungen, geheime Schätze und goldene Eier

Ein wunderschöner Original-Soundtrack von Alexander Falinski

Am 3. März 2021 wollen die Luxemburger Entwickler pixel games und Publishing-Partner Sometimes You das 2D-Jump'n'Run Sir Lovelot für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man den Pixelart-Plattformer über einen liebestollen Ritter bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Frühling ist in der Luft. Spürst Du das auch? Sir Lovelot spürt es schon, und er ist entschlossen die vier Ecken von Lululand zu durchstreifen, von Turm zu Turm, um die Liebe seines Lebens zu finden!Dein Ziel ist es, für jede wartende Dame eine Reihe Geschenke zu sammeln, gleichzeitig tückische Gefahren zu vermeiden und seltsame Kreaturen zu bekämpfen, alles in der bestmöglichen Zeit! Das Spiel bietet über 40 handgefertigte Levels voller Jump 'n' Run Spaß, vom Seilklettern und Wandrutschen über Hochspringen und Untertauchen. Dabei kann Sir Lovelot wirklich total lange den Atem anhalten! Los geht's, Sir Lovelot. Du kannst das!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer