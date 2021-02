Instinction: Geistiger Nachfolger von Dino Crisis angekündigt

Die neuseeländischen Indie-Entwickler Hashbane arbeiten an einem geistigen Nachfolger von Capcoms Survival-Horror Dino Crisis , der 1999 erschien und auf den Mechaniken von Resident Evil fußte. Wie DualShockers meldet, verfolgt das Team mit Instinction ein ähnliches Szenario und schickt den Spieler in den Kampf gegen die Urzeit-Viehcher in einer semi-offenen Spielwelt. Dort sollen neben Auseinandersetzungen uns spektakulären Schauplätzen auch Rätsel geboten werden.Dabei soll man das bedrohliche Abenteuer sowohl in der Ego- als auch der Schulteransicht erleben dürfen. Zudem wird man die Wahl haben, ob man sich alleine oder im Koop den Herausforderungen stellen möchte. Neben der Hauptgeschichte soll man während der Erkundung auch Nebenquests entdecken und sich diesen widmen können. Eine große Auswahl an Waffen, mit denen man seinen gewünschten Spielstil fördern kann, wird ebenfalls in Aussicht gestellt.Instinction soll im dritten Quartal 2022 für PC, PS4, PS5, One und Xbox Series X|S erscheinen. Dabei will man die Leistungsfähigkeit der neuen Konsolen mit Raytracing & Co ausnutzen. Leider ist der kurze Teaser-Trailer noch nicht sonderlich aussagekräftig und endet nach dem bescheidenen Inhalt mit Menü- sowie Ladebildschirm ziemlich abrupt.Letztes aktuelles Video: Teaser