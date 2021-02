Empire of Ember: Fantasy-Rollenspiel für PC im Anmarsch

Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC) Screenshot - Empire of Ember (PC)

Die US-Entwickler Poleaxe Games wollen ihr mit spielergenerierten Städten, zerstörbaren Umgebungen und prozedural erzeugten Verliesen aufwartendes Action-Rollenspiel Empire of Ember im Spätsommer 2021 für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man das Fantasy-Abenteuer aus der Ego-Perspektive bereits auf die Wunschliste setzen. Spielbeschreibung des Herstellers: "Empire of Ember blendet erste-Person mit Fern-, Nahkampf und magischen Kämpfen. Es beinhaltet leicht strategische RTS Elemente, die den Spieler erlauben, die Macht einer aus, NPCs bestehenden Armee, zu entfesseln und mit ihnen Seite and Seite in Gefechten mit hunderten Einheiten teilzunehmen.Die explorative Natur des Spieles hilft die Erzählung voranzutreiben. Spieler können in Entwickler generierte Erzählungsstränge und zufällig generierte Überlandkarten - die sich in über 4 Gebieten erstecken - eintauchen oder prozessual generierte Einzelspieler Verliese durchforsten. Außerdem, erlaubt Empire of Embers Städteentwickler dem Spieler, sein eigenes völlig zerstörbares dreidimensionales Königreich zu entwerfen, zu dekorieren, zu verteidigen und es in der Ich-Perspektive zu besichtigen. Noch wichtiger ist, dass diese von Spieler kreierten Städte in einem asynchronen Multispielermodus ausgetauscht werden können, in dem die Spieler die Städte eines anderen Spielers runterladen, angreifen und plündern können."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer