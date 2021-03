Empire of Ember: Startet Ende März im Early Access bei Steam

Das Fantasy-Rollenspiel Empire of Ember startet am 31. März in den Early Access bei Steam. Das hat Poleaxe Game angekündigt. Innerhalb der ersten Woche wird zudem ein Rabatt für Frühkäufer in Aussicht gestellt. Im Rahmen der Fassung soll es bereits möglich sein, sich durch Verliese zu kämpfen, Erfahrungen mit Besatzungen zu machen und ausgewählte Missionen der Kampagne abzuschließen. Der finale Release soll frühestens im Spätsommer erfolgen, doch will sich das Studio die nötige Zeit lassen, um die eigenen Ideen und Vorschläge der Community ordentlich umzusetzen."Wir können alle jetzigen Features in etwa drei Monaten komplettieren, zusätzliche drei Monate sind für die Balance und Testläufe nötig", so Kevin Jenkins, CEO von Poleaxe Games. "Aber es ist uns wichtig, Rückmeldungen von der Community zu erhalten und das Feedback ins Spiel einfließen zu lassen. Wir nehmen zusätzliche Zeit in Kauf, um sicherzustellen, dass die gesamte Erfahrung so spaßig wie möglich ausfällt. Das Community-Feedback hilft uns bei der Entscheidung, was wir priorisieren sollten."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer