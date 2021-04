Empire of Ember: Fantasy-Rollenspiel dringt in den Early Access vor

Am 31. März 2021 haben Poleaxe Games ihr First-Person-Action-Rollenspiel Empire of Ember im Early Access für PC veröffentlicht , wo es voraussichtlich in sechs Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 7. April ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,79 Euro statt 20,99 Euro). Der Preis soll bei Erscheinen der Vollversion angehoben werden.Dazu heißt es von den Machern: "Empire of Ember ist ein Action RPG aus der ersten Person Perspektive mit von Spielern erstellten Städten, zerstörbaren Umgebungen und prozedural generierten Verliesen. Von heute an können RPG Spieler und Fans während der Pre-Launch Phase Fernkampf-, Nahkampf- und magische Kämpfe aus der ersten Person erleben und Entwickler Poleaxe Games rechtzeitig vor dem voraussichtlichen Start des Spieles im Spätsommer konstruktives Feedback geben.Die Spieler haben die Möglichkeit, Verliese zu plündern, Armeen im Überlandkampf zu führen, die Verteidigung im Belagerungskampf zu befehligen und durch vorab erstellte Level zu spielen. Poleaxe Games wird regelmäßig Updates bereitstellen, um die Spieler über alle Aspekte der Spieleentwicklung auf dem Laufenden zu halten, einschließlich aller laufenden Verbesserungen, die durch Spieler Feedback in den Steam- und Discord-Gemeinschaftskanälen erzielt wurden.Empire of Ember enthält ein leicht strategisches RTS-Element, in dem die Spieler die Macht einer Armee von NPCs entfesseln können, um in Schlachten mit hunderten Einheiten an der Seite zu kämpfen. All dies ist mit einem Drehbuch des ehemaligen Hauptautors von Telltale Games, Patrick Kevin Day, in die beständige Welt des Spiels miteinander verbunden.Hinzu kommt eine ehrgeizige Städteentwickler Funktion, mit der Spieler Ihre eigene Stadt aus einem Inventar von über 2500 kosmetischen und funktionalen Strukturen wie Zauberertürmen, Bibliotheken, Schmieden, Ställen, Tavernen und Häusern entwerfen und erstellen können, um Ihre eigenen kreativen Spuren in Ihrem Spiel zu hinterlassen. Noch wichtiger ist, dass diese von Spielern erstellten Städte in einem asynchronen Mehrspielermodus geteilt werden können, in dem Spieler die Stadt eines anderen Spielers herunterladen, die Verteidiger besiegen und sie plündern können."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer