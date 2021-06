Chicory: A Colorful Tale: Das Malbuch-Abenteuer hat begonnen

Erkunde die Picknick-Provinz und bemale alles!

Löse Rätsel und manipuliere mit Farbe die Umgebung.

Schalte neue Malfähigkeiten frei und nutze sie, um neue Orte zu erreichen.

Verkleide dich nach Wunsch mit sammelbaren Kleidern, Pflanzen und Möbeln.

Entdecke eine Welt mit über 100 Tiercharakteren.

Erlebe mehr als 10 Stunden Spielspaß und Dutzende von Nebenquests, darunter Postzustellung, Kunstkurse, Fotografieren und vieles mehr.

Spiele mit deinen Freunden und malt gemeinsam im lokalen Koop!

Mit einem Audio-Design von Em Halberstadt und A Shell in the Pit (Untitled Goose Game, Night in the Woods).

Und einem Original-Soundtrack von Lena Raine (Celeste, Minecraft)!

Am 10. Juni 2021 haben Greg Lobanov ( Wandersong ), Finji und Last Chance Media das vor zwei Jahren erfolgreich per Kickstarter finanzierte und auch im Rahmen des Summer Game Fest vorgestellte Malbuch-Abenteuer Chicory: A Colorful Tale für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store itch.io und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews zu 88 Prozent positiv ausfallen, kostet zwischen 15,99 Euro und 19,99 Euro bzw. Dollar. Für den auch auf Bandcamp erhältlichen Soundtrack zeichnet Lena Raine ( Celeste Minecraft ) verantwortlich. Die PS5-Fassung nutzt haptisches Feedback sowie die Aktivitäten- und Hilfsfunktion der Konsole, um Chicory so komfortabel wie möglich spielen zu können.Die Macher beschreiben Chicory als "Abenteuerspiel aus der Vogelperspektive, das in einer Malbuch-Welt spielt, in der du alles anmalen kannst. Benutze deine Pinselkräfte um neue Orte zu erkunden, Rätsel zu lösen, deinen Freund:innen zu helfen und die Welt zu verändern! Etwas Furchtbares ist ist passiert: Chicorée, die weltberühmte Künstlerin und Trägerin des magischen Pinsels ist verschwunden und mit ihr alle Farben im Land! Jetzt liegt es an dir, Chicorées größtem Fan, den Pinsel an dich zu nehmen und in ihre Fußstapfen zu treten. Eine große Aufgabe, aber du bist bereit dafür! ...Vermutlich!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer