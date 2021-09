Splatoon 3: Neuigkeiten zu Story-Modus, Schauplätzen und Waffen des Farb-Shooters

Nintendo hat im Rahmen seiner jüngsten Direct-Präsentation weitere Einblicke in den Farb-Shooter Splatoon 3 gewährt, der 2022 für Switch erscheinen soll. Der Hersteller schreibt : "Im Story-Modus von Splatoon 3 geht es um 'Die Rückkehr der Mammalianer'. Was bedeutet das in einer Welt, in der alle Säugetiere – mit Ausnahme zweier Kater – verschwunden sind? Woher kommen die Inklinge und was steht ihnen nun bevor?Unsere Hauptfigur stammt aus Splatsville, lebt vom Schrottsammeln mit dem kleinen Salmini und genießt die actionreichen Revierkämpfe. Nach einer zufälligen Begegnung mit der neuen Aquamarine, die gegen die Oktarianer kämpft, wird aus unserem Charakter die neue Nr. 3. Mit dem elastischen Heldenanzug ist Nr. 3 bestens für die raue Umgebung des Distrikts ausgerüstet. In den Rucksack passt sogar ein Salmini!""In Alterna ist eine eigenartige Substanz namens Flauschplasma zu finden. Sie pulsiert wie ein organisches Lebewesen, ist aber keines. Zum Teil ist sie mit braunen Haaren bedeckt. Ob das etwas mit dem befellten Oktarianer zu tun hat...? Berührt ein Inkling das Flauschplasma, wächst Fell auf seinem ganzen Körper und er verliert die Kontrolle über sich. So wird er zu einem hilflosen Schatten seiner Selbst. Vorsicht ist angesagt!Salminis, die kleinen Freunde der Inklinge, zeigen keine negativen Reaktionen auf das Flauschplasma. Sie können es sogar fressen! Ihre Hilfe wird essenziell, um die Geheimnisse von Alterna zu lüften. Die Salminis fügen Oktarianern fiese Bisse zu, aktivieren Mechanismen und können auf viele andere Arten hilfreich sein. Was ihnen an Größe fehlt, machen sie durch ihren Mut und ihre Verlässlichkeit wieder wett!" Außerdem wurden eine Reihe neuer Schauplätze und Waffen vorgestellt:Letztes aktuelles Video: Die Rückkehr der Mammalianer