Splatoon 3: Nächste Nintendo Direct verspricht 30 Minuten neuer Infos

Splatoon 3: Nintendo Direct für den 10. August geplant





Tune in on August 10 at 6 a.m. PT for a livestreamed #Splatoon3 Direct presentation. Join us in the Splatlands for roughly 30 minutes of updates! pic.twitter.com/iFfaU3V6vM



— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 8, 2022

Release-Termin und Splatoon 3 Special Edition der Nintendo Switch

Bevor Splatoon 3 im nächsten Monat die Nintendo Switch-Konsolen erreicht, verspricht die japanische Spieleschmiede mit dem nächsten Nintendo Direct-Event reichlich neue Infos.Dies dürfte vor allem die Anhänger des kunterbunten, spritzigen Shooters freuen. Denn seit der Ankündigung des Release-Datums im April wurden wir mit keinem neuen Trailer mehr versorgt. Worüber man hinsichtlich der bald bevorstehenden Veröffentlichung von Splatoon 3 noch einmal genau auf der Nintendo Direct sprechen möchte, bleibt allerdings unklar.Schon in wenigen Tagen, genau genommen am 10. August um 15 Uhr unserer Zeit, soll die Splatoon 3-gewidmete Nintendo Direct per Livestream abgehalten werden. Während wir bereits einiges hinsichtlich der Features des Spiels wissen, dürfen wir also gespannt sein, um welche neuen Informationen es sich dabei genau handelt. Immerhin ist das Event mit einer Laufzeit von etwa einer halben Stunde länger angesetzt, als bei der kürzlich abgehaltenen, rund 20 Minuten langen Pokémon-Präsentation noch der Fall war. Zieht man nun noch in Betracht, dass sich die Splatoon 3-Direct um nur ein einziges Spiel dreht, ist dies ein nicht zu unterschätzendes Detail.Fans der Splatoon-Reihe könnte die angekündigte Nintendo Direct allerdings aus einem bestimmten Grund beunruhigen: Erst kürzlich entdeckten aufmerksame Beobachter einen Hinweis in der Bewertung des Entertainment Software Ratings Board, kurz ESRB, der auf Ingame-Käufe schließen lässt. Diese gab es in den ersten beiden Teilen nicht und da es bislang keine konkreten Informationen zu den möglichen Mikrotransaktionen gibt, besorgt eben diese Ungewissheit interessierte Spieler bereits vorab.Fragwürdig ist allerdings, ob Nintendo den Focus der Direct wirklich auf die potentiellen Shop-Käufe von Splatoon 3 legen wird. Stattdessen sind weitere Informationen zu den einzelnen Spielmodi, wie beispielsweise dem Turf War, oder dem angekündigten Story-Modus vorstellbar.Splatoon 3 erscheint der Ankündigung zufolge am 9. September, also rund in einem Monat. Darüber hinaus ist eine besonders farbenfrohe Variante des Nintendo Switch OLED-Modells im Splatoon 3-Gewand vorgestellt worden, die Sammlerherzen höher schlagen lassen soll.Letztes aktuelles Video: Die Rückkehr der Mammalianer