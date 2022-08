Splatoon 3: Neue Inhalte in der Direct-Präsentation vorgestellt

Neue Karten vorgestellt Im folgenden Video wurden die neuen Karten der Distrikte Splatsville und Inkopolis vorgestellt. Im Revierkampf können sich hier wieder zwei Viererteams in drei Minuten mit unterschiedlichen Farbwaffen bekämpfen.



Am 9. September erscheint mit Splatoon 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) der neuste Ablegers des farbenfrohen Shooters. Im Rahmen der Splatoon Direct zeigte Nintendo heute einige Neuerungen.Im folgenden Video wurden die neuen Karten der Distrikte Splatsville und Inkopolis vorgestellt. Im Revierkampf können sich hier wieder zwei Viererteams in drei Minuten mit unterschiedlichen Farbwaffen bekämpfen.











Insgesamt soll es zwölf Arenen geben, weitere sollen in kostenlosen Updates nach dem Release folgen. Mit dabei sind Arenen wie die Streifenaal-Straße, das Aalstahl-Metallwerk oder die Pinakoithek. Das Fisch-Thema dürfte spätestens jetzt deutlich geworden sein.



Moderiert wird die Farbschlacht diesmal vom "Anarchie Splatcast". Wie das Trio ankündigt, wird am 27. August, also noch vor dem offiziellen Release ein Splatoon 3 Premiere Splatfest mit dem Thema "Stein, Schere oder Papier" stattfinden.



Neue Waffen ergänzen die Farbschlacht Was die Waffen angeht, sind alle aus den vorherigen Spielen dabei. Neu hinzu kommt unter anderem der Bogen "Stringer" und das Splatana, eine an ein Katana erinnernde Waffen, die Farbe herumwischen kann. Erneut sind auch Spezialwaffen dabei, wie der Haihammer oder die Schauerwelle.



Auch der bekannte Salmon Run für bis zu vier Spieler ist erneut im Spiel enthalten. Neu sind jedoch die "Revierdeck Karten", ein Kartenspiel bei dem sich Spieler 1 gegen 1 Duelle liefern.





Splatoon 3 soll mindestens zwei Jahre lang, alle drei Monate mit neuen Inhalten versorgt werden. Auch ein kostenpflichtiger DLC soll folgen.