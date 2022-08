Splatoon 3: Splatfest World Premiere angekündigt - Alle Infos zur zeitlich limitierten Demo

Wie nehme ich teil?

Was hat das Event zu bieten?

Inklings aufgepasst! Nicht mehr lange und Fans der farbenfrohen Tintenfisch-Ballerei können sich Anfang September mit dem dritten Teil des Nintendo-Exklusiv Titels ein weiteres Mal in die Farbschlacht stürzen. Nun hat die japanische Spieleschmiede im Zuge der Splatoon 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) Direct eine zeitlich limitierte Demo zum klecksigen Arena-Shooter angekündigt, welche am 27. August spielbar sein wird.Schere, Stein, Papier beschreibt hierbei kein langweiliges Pausenhofspiel, sondern die drei auswählbaren Gruppen der Splatfest World Premiere. Die Events, in welchen sich Spieler und Spielerinnen einer der auswählbaren Gruppen anschließen können, begeisterten schon in den beiden Vorgängern und werden im dritten Teil passend zur Nummerierung um eine weitere Auswahlmöglichkeit ergänzt.Die kostenlose Software, um der Premiere beizuwohnen, lässt sich über den Nintendo eShop bereits vorbestellen und wird am 18. August automatisch heruntergeladen. Zwei Tage vor Beginn des Events könnt ihr euch bereits durch ein Tutorial auf die große Tinten-Schlacht am 27. August vorbereiten. Das Hauptevent ist dabei zeitlich limitiert und findet von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr (MESZ) statt.Interessierte, die über keine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft verfügen, können beruhigt aufatmen. Denn dem Software-Download wird ein Code für eine siebentägige Testphase des Online-Dienstes beigelegt, welcher ab dem 25ten per E-Mail verschickt wird und bis zum 29ten einlösbar ist.In der ersten Hälfte des Events nehmt ihr an 4-gegen-4-Revierkämpfen teil und färbt ein, was die kunterbunten Waffen so hergeben, um einen Beitrag zum finalen Team-Ergebnis zu leisten. Die zweite Hälfte führt den Dreifarb-Kampf ein, "bei dem vier Spieler des erstplazierten Teams von jeweils zwei Spielern der Verfolger-Teams herausgefordert werden. Das Team, das innerhalb von drei Minuten am meisten einfärbt, gewinnt." Es geht also bereits in der Demo schon ordentlich zur Sache.