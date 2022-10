Splatoon 3: Neues Splatfest mit Pokémon-Thema angekündigt

Splatoon 3: Splatfest-T-Shirts kommen in den regulären Verkauf





Bisherige und zukünftige Splatfests

Schon seit Urzeiten stellen sich Pokémon-Fans die alles entscheidende Frage bei der Wahl ihres Starters: Feuer, Wasser oder Pflanze? In den spritzigen Farbschlachten von Splatoon 3 könnt ihr diese Streitigkeiten nun bald ein für alle Mal beilegen.Nintendo kündigte nämlich ein neues Splatfest an, das ganz im Geiste von Pokémon Karmesin & Purpur stehen soll und deshalb auch kurz vor Release der neuen Taschenmonstertitel stattfindet, genauer gesagt vom 12. bis zum 14. November.Wie es in Splatoon für die abgedrehten Splatfests üblich ist, schlüpft ihr für die Feierlichkeiten in ein passendes T-Shirt, das euer ausgewähltes Team repräsentiert. Weil die Starter-Frage im Rahmen von Pokémon Karmesin & Purpur gestellt wird, zieren die T-Shirts die neuen Taschenmonster Felori, Krokel und Kwaks.Wer seine Wahl auch außerhalb der digitalen Welt von Splatoon 3 zur Schau stellen möchte, bekommt mit dem nächsten Splatfest nun erstmals die Gelegenheit dazu: Die T-Shirts aus dem Spiel sollen laut Serebii.net nämlich auch im realen Leben verkauft werden. Japanische Spieler werden auf der Pokémon Center-Website fündig, außerdem erscheinen die schmucken Shirts im Nintendo-Shop in New York.Die farbenfrohe Auseinandersetzung zwischen Feuer, Wasser und Pflanze wird bereits die dritte ihrer Art in Splatoon 3 sein. Vor dem Launch feierte man die Splatfest World Premiere mit dem Thema Schere, Stein oder Papier, bei der Stein als eindeutiger Sieger hervorging. Die Frage, was man auf eine einsame Insel mitnehmen sollte, beantwortete die Splatoon-Community hingegen mit Werkzeug und verzichtete dabei auf Spaß und Futter.Auch nach dem Pokémon-Splatfest im November soll Splatoon 3 weiterhin regelmäßig mit Splatfests versorgt werden, bei denen ihr in unter anderem in spannenden 3er-Wettkämpfen um die Wette kleckst. Angesichts der jetzigen Ankündigung für November machen sich einige Fans aber Sorgen, dass sie im Oktober auf ihr geliebtes Halloween-Splatfest verzichten müssen.Letztes aktuelles Video: Die Rückkehr der Mammalianer