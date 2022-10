Splatoon 3: Neues Update kommt mit verbesserter Kommunikation, Nerfs & mehr

Splatoon 3: Verbesserung der Online-Kommunikation im Update

Waffen-Nerfs, schnelleres Matchmaking und mehr

Nächstes Update im Dezember

Nintendo veröffentlicht mit Version 1.2.0 ein neues Update für Splatoon 3, welches einige Baustellen in Angriff nehmen will. Es verbessert unter anderem die Online-Kommunikation.Darüber hinaus wartet es mit einigen Balance-Anpassungen an den Waffen, einer Verbesserung am Matchmaking sowie einigen kleineren Quality of Life-Änderungen auf. Nintendo gibt außerdem einen Ausblick darauf, womit und wann wir mit dem nächsten Update für Splatoon 3 rechnen dürfen.Seit seinem Launch beschwerten sich die Spieler über die schwach ausgeprägte Online-Kommunikation von Splatoon 3. Bei den Partien, die über den Online-Modus bestritten wurden, beklagte man sich über instabiles Gameplay, Fehler und Spielabbrüche..Nun sollen die Datentransferraten zwischen den Spielern verbessert worden sein, so dass wir mit einer schnellere Übertragung von einer halben Millisekunde rechnen dürfen. Dies bedeutet effektiv eine "Verkürzung der Zeit, die zwischen dem Schaden, den ein Spieler erleidet und seiner Niederlage, sowie der Zeit, die zwischen dem Berühren eines goldenen Eies und dem tatsächlichen Aufheben desselben und ähnlichen Aktionen, vergeht".Außerdem wurden einige Anpassungen an den Waffen von Splatoon 3 vorgenommen, die einen ausgeglicheneren Spielfluss ermöglichen sollen. So benötigt die Fizzy Bomb nun länger, um sich wieder aufzufüllen, während der Flingza Roller, die Sloshing Machine und der REEF-Lux 450 mehr Punkte benötigen, um ihr Special zu aktivieren.Weitere Verbesserungen betreffen allem voran das Matchmaking in verschiedenen Modi, bei denen die Zeit für die Suche verkürzt worden sein soll. Reduzierte Latenzen im Kampf und kleinere Anpassungen hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit in der Lobby wurden ebenfalls vorgenommen.Und auch ein paar Fehlerbehebungen bringt das Update 1.2.0 für Splatoon 3 mit sich. So wurden einige Bugs, die bei der Steuerung, in Multiplayer-Gefechten, dem Salmon Run oder dem Story Modus auftraten, gefixt. Für eine vollständige Liste aller Änderungen solltet ihr euch die offiziellen Patchnotes des Updates zu Gemüte führen.Schon im Dezember verspricht Nintendo dann das nächste Update für Splatoon 3. Dieses konzentriert sich primär auf weitere Balance-Anpassungen an den Waffen und verspricht Änderungen am Splatfest-Tricolor-Angriffsmodus. Der Termin für das nächste Splatfest steht indes bereits fest : Noch im November soll es zur Feier des Releases von Pokémon Karmesin & Purpur in Splatoon 3 abgehalten werden.Letztes aktuelles Video: Die Rückkehr der Mammalianer