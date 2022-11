Splatoon 3: Fröstelsaison bringt neue Waffen, Karten und den Big Run-Modus

Splatoon 3: Zieht euch warm an für die Fröstelsaison

Konkurrenzkampf beim Splatfest

Seit dem 9. September spritzt und sprudelt es in Splatoon 3, doch bislang mussten Fans der Farbschlachten auf ihren turbulenten Tintentauchgängen auf die versprochenen Updates warten.Mit der Fröstelsaison hält aber bald ein frischer Nordwind in die Revierkämpfe Einzug: Ab dem 1. Dezember erwarten euch neue Waffen, Karten und Outfits, die die etwas eingestaubten Inklinge drei Monate nach Release trotz Update-Thema aus dem Winterschlaf holen sollen. Und auch der mysteriöse Big Run-Modus scheint nun näher zu rücken.Auch wenn die Oktolinge und Inklinge auf dem spritzigen Schlachtfeld wohl selten frieren dürften, bringt die Fröstelsaison passend zur Jahreszeit eine Menge neuer und vor allem warmer Outfits ins Spiel. Vom dicken Sweatshirt bis hin zum harten Hockeyhelm soll das kostenlose Update euch gegen den kalten Winter wappnen.Auch spielerisch möchte man mit der kommenden Fröstelsaison für Abwechslung sorgen: Mit der Schollensiedlung aus Splatoon 1 sowie einer brandneuen Karte gibt es neues Futter für die Rotation, außerdem scheint Wahoo World deutlich größer geworden zu sein – auch wenn das mit dem Big Run-Modus zusammenhängen könnte.Wem die bisherige Waffenauswahl nach drei Monaten Spielzeit doch etwas zu eintönig geworden ist, bekommt ebenfalls Nachschub geliefert. Aus den Vorgängern kehren einige bekannte Arsenaloptionen zurück, es gibt aber auch brandneue Spritzpistolen, wie etwa ein Scharfschützengewehr, bei der ihr wie mit Bleistiftminen schnelle Schüsse hintereinander abfeuert.Der seit Release angedeutete Big Run-Modus dürfte mit der Fröstelsaison nun auch endlich für Chaos in Splatsville sorgen. Dabei werden die Revierkämpfe mit dem Horden-Modus Salmon Run vermischt und die gefährlichen Salmoniden stürmen die normalen Karten der Farbschlachten. Wann genau der Big Run-Modus verfügbar sein wird, ist aktuell aber noch nicht bekannt.Vergangenes Wochenende fand außerdem ein Splatfest statt, bei dem Splatoon-Fans für ihren Lieblingsstarter aus Pokémon stimmen mussten . Zwar standen die drei Taschenmonster aus den am 18. November erscheinenden Spielen Pokémon Karmesin & Purpur im Rampenlicht, die Frage zielte aber letztendlich auf die Typen Feuer, Wasser oder Pflanze ab. Wie man gestern auf Twitter verkündete , gelang es Team Wasser, die anderen beiden Fraktionen auf einer Flutwelle des Erfolgs fortzuspülen und säuberte so auch gleich die vollgespritzten Karten von Splatoon 3. Bis zum nächsten Splatfest müssen interessierte Inklinge sich aber wohl noch etwas gedulden, eine Ankündigung gab es bislang noch nicht.Letztes aktuelles Video: Die Rückkehr der Mammalianer