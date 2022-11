Splatoon 3: Endlich erster Termin für ersehnten Big Run-Modus bekannt

Splatoon 3: Big Run-Modus bringt das Chaos nach Splatsville





Der erste #Splatoon3 Big Run findet am Wochenende vom 10.12. bis zum 12.12. statt!



Verteidigt Splatsville vor den Horden von Salmoniden und verdient euch spritzige Boni! pic.twitter.com/Zpe0xM63Lj



— Nintendo DE (@NintendoDE) November 29, 2022

Fröstelsaison und zukünftige Splatfeste

Seit seinem Release Anfang September haben sich neue Updates für Splatoon 3 vor allem auf Komfortverbesserungen, Balance-Änderungen und die farbenfrohen Splatfeste konzentriert.Mit der Fröstelsaison flattert ab morgen, dem 1. Dezember, nun aber ein neuer Katalog ins Haus, der wie eine Art kostenloser Game Pass mit zahlreichen Belohnungen Spieler erneut motivieren soll. Neben der passenden Winterkleidung hat das Update jedoch vor allem eine sehnlich erwartete Neuerung im Gepäck: Den Big Run Modus.Schon zum Release wurde der neue Modus angekündigt, doch bis vor kurzem warteten Spieler vergeblich auf die Invasion der Salmoniden in Splatsville. Nachdem der Trailer zur Fröstelsaison den Big Run-Modus noch einmal in Szene setzte, folgt nun aber endlich das versprochene Spielerlebnis: Am Wochenende vom 10. bis zum 12. Dezember dürft ihr die Stadt der Inklinge gegen die fiesen Fischkreaturen verteidigen.Der Big Run-Modus bringt nämlich den in Splatoon 2 eingeführten Salmon Run auf die regulären Karten der Revierkämpfe, was selbst Veteranen eine ordentliche Herausforderung bescheren dürfte. Wie man den Kommentaren auf Twitter entnehmen kann, freuen sich viele Spieler über die Überraschung und können es gar nicht mehr abwarten, die goldenen Eier auf neuen Karten zu sammeln.Wie die Splatfeste wird auch die erste Invasion der Salmoniden an einem Wochenende stattfinden, genaue Uhrzeiten gibt es aber noch keine. Die Teilnahme am zeitlich begrenzten Event lohnt sich auch deshalb, weil exklusive Belohnungen winken, auch wenn diese als „spritzige Boni“ momentan noch nicht näher spezifiziert worden sind.Wie frequentiert der Big Run-Modus Splatoon 3 nach seinem ersten Auftritt im Dezember beehren wird, ist aktuell noch unklar – genau wie die Frage, ob er monatsweise Splatfeste ersetzt. Für den Dezember ist bislang nämlich noch keine thematische Farbschlacht angekündigt worden, die letzte fand vor gut zwei Wochen statt und stand im Zeichen der Starter aus Pokémon Karmesin & Purpur Die angekündigte und morgen, am 1. Dezember startende Fröstelsaison dürfte trotzdem für viele Spieler ein guter Grund sein, sich mal wieder in Splatsville blicken zu lassen. Neben dem neuen Katalog mit freispielbaren Bannern, Outfits und Spinddekorationen finden dann schließlich auch neue Waffen ihren Weg ins Spiel, wie etwa ein stiftartiges Scharfschützengewehr.