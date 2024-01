Splatoon 3: Singleplayer-DLC bekommt Releasedatum

Splatoon 3: Gebt Acht auf Acht

Dass Nintendos spritziger Multiplayer-Actionmit einem DLC bedacht wird, wurde bereits angekündigt. Nun wird in einem kurzen Trailer zu Side Order der Veröffentlichungstermin des Singleplayer-Updates verraten.Der melancholische und verträumte Trailer zeigt zwar keine neuen Gameplay-Eindrücke, diese wurden jedoch schon beim ersten Teaser vergangenen Herbst präsentiert. Schonkönnen sich Freunde des Farbspektakels ins neue Abenteuer wagen.Zusammen mit der Drohne Pearl spielt ihr Agent Eight – nicht zu verwechseln mit Acht; einer anderen Inkling-Dame, die ebenfalls in dem Spiel vorkommt und sich euch als Verbündete präsentiert. Ihr kämpft euch durch einen in weiten Teilen eher farblosen und kargen Turm und müsst euch dabei Gegner in immer wiederkehrenden Wellen entgegenstellen Mithilfe von Farbchips könnt ihr, die zu mehrmaligem Durchspielen animieren sollen.Nachdem Besitzer des Erweiterungspasses schon Zugang zu Welle eins hatten, wird der DLC nun Teil von Welle zwei sein, in dem Spieler mehr Singleplayer-Inhalte erwarten können. Währenddessen wird es selbstverständlich weiterhingeben.Abdie Erweiterung Side Order auf der Switch zocken. Mit der Ankündigung kommt Nintendo immerhin dem Release von Foamstars zuvor, das von vielen Seiten schon als Splatoon-Klon verschrien wird. Warum das jedoch in eine etwas