Project Triangle Strategy (Arbeitstitel): Nutzdenken, Moral oder Freiheit? Strategie-Rollenspiel angekündigt; Demo im eShop verfügbar

Bei der jüngsten Direct-Ausgabe ist Project Triangle Strategy (Arbeitstitel) für Switch angekündigt worden. Das Strategie-Rollenspiel von Square Enix in Octopath-Traveler-HD-2D-Optik kämpfen drei Nationen um die Kontrolle über die schwindenden Eisen- und Salzressourcen. In den Entscheidungen des Spiels soll die Gesinnung je nach Nation (Nutzdenken, Moral oder Freiheit) auf die Probe gestellt werden. Die taktischen und rundenbasierten Kämpfe sollen Höhenstufen und eine reaktive Umgebung bieten. Das Spiel soll 2022 erscheinen. Eine Demo kann man im eShop bereits runterladen. Nintendo : "Übernimm das Kommando über eine Gruppe von Kämpfern als Serenoa, Erbe des Königreichs Glenbrock, und erlebe eine vielschichtige Handlung, deren Verlauf du mit deinen Entscheidungen bestimmst. Indem du wichtige Entscheidungen triffst, stärkst du eine von drei Gesinnungen - Nutzdenken, Moral und Freiheit - aus denen sich Serenoas Weltanschauung zusammensetzt. Besonders gewichtige Entscheidungen werden von mehreren Charakteren mithilfe der Waage des Urteils getroffen. In diesen Momenten entscheiden dein Urteil und deine Verbündeten über das Schicksal ganzer Nationen und sogar das des Kontinents Norzelia. (...) In den rundenbasierten Kämpfen kann der richtige Angriffsort über Sieg oder Niederlage entscheiden. Positioniere Einheiten auf höher gelegenem Terrain, um dir eine höhere Angriffsreichweite und damit einen entscheidenden Vorteil zu sichern. Flankiere Gegner von zwei Seiten und greife dann mit einem kraftvollen Folgeangriff von hinten an. Auch elementare Kettenangriffe sind ein wichtiger Bestandteil des Kampfs. So kannst du mithilfe von Feuer eine Eisfläche zum Schmelzen bringen und sie dann mit einem Blitz unter Strom setzen. Schiebe deinen Gegner dann ins elektrisierte Wasser!"Letztes aktuelles Video: DemoTrailer