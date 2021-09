Triangle Strategy: Strategie-Rollenspiel in HD-2D-Optik wird im März 2022 für Switch veröffentlicht

Square Enix wird Triangle Strategy (ehemals Project Triangle Strategy) am 4. März 2022 für Nintendo Switch veröffentlichen. Am selben Tag erscheint in Europa auch eine Special Edition des Spiels. Sie umfasst sechs Würfel, Spielkarten, ein SteelBook und ein doppelseitiges Poster in einer Sammlerbox.Im Februar 2021 wurde bereits eine Demo veröffentlicht und passend dazu holte der Publisher Feedback ein. Auf Basis der Umfrage-Ergebnisse haben die Entwickler zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Überarbeitet und verbessert wurden unter anderem der Schwierigkeitsgrad, die Darstellung und die Kamerasteuerung. Es gibt auch die Möglichkeit, vergangene Dialoge erneut anzuschauen.In dem Strategie-Rollenspiel von Square Enix in HD-2D-Optik à la Octopath Traveler kämpfen drei Nationen um die Kontrolle über die schwindenden Eisen- und Salzressourcen. In den Entscheidungen des Spiels soll die Gesinnung je nach Nation (Nutzdenken, Moral oder Freiheit) auf die Probe gestellt werden. Die im Spielverlauf getroffenen Entscheidungen haben Einfluss darauf, wie sich die Geschichte weiterentwickelt und welche Charaktere sich dem Feldzug anschließen. Die rundenbasierten Kämpfe finden auf einem Terrain mit unterschiedlichen Erhebungen statt, so dass die Reichweite für Attacken nicht nur von den Waffen einer Figur abhängt, sondern auch von ihrem Standort. Außerdem soll die Umgebung auf die Zauber/Aktionen reagieren.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer