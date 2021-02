Mario Golf: Super Rush: Golfspiel wird Ende Juni für Switch erscheinen

Mario darf bald wieder Golf spielen, und zwar in Mario Golf: Super Rush am 25. Juni 2021 auf Switch. Das neue Golfspiel inkl. Speed-Modus, Story-Modus, Bewegungssteuerung und neuen Multiplayer-Elementen wird 59,99 Euro kosten. Nintendo : "Spiele mit Knopfsteuerung oder setze die Bewegungssteuerung ein, um den Joy-Con-Controller wie einen Golfschläger zu schwingen. Ganz wie auf dem echten Golfplatz musst du auf Wind und Terrain achten. Praktische Funktionen helfen dir aber beim perfekten Abschlag: Die Schlagleiste zeigt den Kurvenverlauf deines Schlags bei Hügeln an und ein Scan bietet dir Informationen zur Geländebeschaffenheit. Eine der neuen Spielfunktionen ist Speed-Golf. In diesem Modus schlagen alle Spieler gleichzeitig ab und eilen dann in Windeseile zu ihrem Ball. Befördere deinen Ball mit einem weiteren Schlag näher an das Loch heran. Sei dabei schneller als deine Gegner, um die Oberhand zu behalten. Hier ist nicht nur Golfgeschick gefragt: Setze Sprints und Spezialschläge ein, um die Konkurrenz alt aussehen zu lassen.""Im Story-Modus beginnst du als aufstrebender Mii-Golfer. Entwickle nach und nach dein Golftalent, während du mit den verschiedenen Charakteren des Pilz-Königreichs interagierst. Sammle Erfahrungspunkte in Golfpartien und gestalte deinen Charakter frei nach Wahl, indem du Punkte auf verschiedene Werte verteilst. Im Mehrspielermodus kannst du mit bis zu drei anderen Spielern lokal oder online antreten."Letztes aktuelles Video: Ankündigung Trailer