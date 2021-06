Mario Golf: Super Rush: Kostenlose Inhaltserweiterungen geplant

Nintendo will das Fun-Sportspiel Mario Golf: Super Rush in Zukunft mit zusätzlichen Inhalten erweitern. Das geht aus der offiziellen Pressemitteilung zum heutigen Verkaufsstart des Spiels hervor. Dort heißt es, dass die Entwickler in Zukunft weitere Golfplätze und sogar spielbare Charaktere nachreichen wollen. In diesem Zusammenhang wird außerdem betont, dass diese Updates kostenlos sein sollen.Mit Mario Golf: Super Rush feiert der golfende Jump'n'Run-Held seinen Switch-Einstand auf dem Grün und hat neben weiteren Nintendo-Figuren auch ein paar interessante Variationen des klassischen Sports im Gepäck. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test , das sich mit einer Wertung von 77% richtig gut geschlagen hat.Letztes aktuelles Video: Macht euch bereit zum Abschlag