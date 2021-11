Mario Golf: Super Rush: Letztes Update mit neuen Kursen, Charakteren und Spielmodi ist da

Fünf Monate nach dem Release von Mario Golf: Super Rush ab 44,99€ bei kaufen ) hat Nintendo nun auch das letzte Update für das Golfspiel veröffentlicht. Version 4.0.0 steht ab sofort kostenlos für Nintendo Switch zur Verfügung und bringt zahlreiche Neuerungen in den Titel. Unter anderem dürfen sich alle Spieler auf zwei neue Kurse freuen. Dabei handelt es sich um das Legendenhochland, das ausschließlich aus Par-3-Löchern besteht – sowie um das All-Star-Plateau, bei dem sich alles um Mario, Münzen und Blöcke dreht.Zusätzlich wird die Golfspieler-Auswahl von Mario Golf: Super Rush mit Shy Guy und Wiggler nochmals um zwei Charaktere erweitert. Damit können die Kurse des Titels nun mit 22 verschiedenen Figuren bespielt werden. Abschließend gibt es noch zwei weitere Spielmodi. Während ihr beim „Zielscheibengolf“ möglichst viele Bälle in einen vorgegebenen Bereich befördern müsst, ist es bei „One-On, One-Putt“ eure Aufgabe, das Green mit nur einem einzigen Schlag zu erreichen. Die kompletten Patch Notes zu Update 4.0.0 mit weiteren Balancing-Anpassungen wurden auf der Webseite von Nintendo veröffentlicht.Mario Golf: Super Rush wurde am 25. Juni 2021 für Nintendo Switch veröffentlicht. Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier nachlesen Letztes aktuelles Video: VideoTest