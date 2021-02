Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind: Anime-Abenteuer auf Switch-Kurs

Nintendo hat im Rahmen der aktuellen Direct-Ausgabe das Visual-Novel-Doppelpack Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind angekündigt, das am 14. Mai 2021 in modernisierter Form für Nintendo Switch erscheinen und damit seine Europa-Premiere feiern soll. Im eShop kann man die englischsprachigen Anime-Ermittlungen bereits für 59,99 Euro vorbestellen.Spielbeschreibung Famicom Detective Club: The Missing Heir: "Löse einen komplexen Mordfall um eine wohlhabende Familie in einem von Geistern heimgesuchten Dorf, während du an Amnesie leidest."Spielbeschreibung Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind: "Nach einem mysteriösen Todesfall liegt es an dir, einem übernatürlichen Gerücht nachzugehen und Schüler aus einem schrecklichen Alptraum zu befreien. Verhöre Verdächtige und suche nach Hinweisen, um diesen Rätseln auf den Grund zu gehen. Kannst du den Schuldigen finden... bevor es zu spät ist?"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer